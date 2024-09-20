Не ждал никто: что станет с китайской валютой в ближайшие годы?
- 00:00 21 сентября
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Минэкономразвития впервые включило в прогноз расчеты юаня к рублю
Минэкономразвития впервые включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
В базовом сценарии китайская валюта может подорожать в этом году с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет варьироваться от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.).
Минэк предполагает, что в консерватирном сценарии курс валюты в этом году останется на уровне базового.
В следующие два года юань продолжит дорожать по отношению к российской валюте: в 2026 г. в среднем до 13,7 руб., в 2027 г. – до 14,4 руб. В консервативном сценарии китайская валюта преодолеет отметку 15 руб. в декабре 2027 г.
В прошлогодних версиях прогноза социально-экономического развития министерство делало расчет только курсов доллара и евро. Согласно проекту, доллар к концу года в базовом варианте будет стоить 93,8 руб., евро – 102,7 руб. Среднегодовое значение в 2025 г. составит 96,5 и 106,4 руб. соответственно.
При этом евро и доллар не торгуются на Мосбирже из-за санкций против группы компаний Мосбиржи, их цена определяется исходя из межбанковских внебиржевых операций. Банк России устанавливает официальное значение курса на следующий день.