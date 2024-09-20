Не ждал никто: что станет с китайской валютой в ближайшие годы?

Минэкономразвития впервые включило в прогноз расчеты юаня к рублю

Минэкономразвития впервые включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.

В базовом сценарии китайская валюта может подорожать в этом году с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет варьироваться от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.).

Минэк предполагает, что в консерватирном сценарии курс валюты в этом году останется на уровне базового.