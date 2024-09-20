В октябре будет сразу две пенсии. Пенсионерам объявили об изменении

Пенсионерам рассказали о получении сразу нескольких пенсий в течение октября. За один месяц две выплаты смогут получить многие пожилые граждане, по которым принято такое решение. И подобный подарок ожидает людей в ряде случаев. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, получить сразу несколько пенсий в течение одного календарного месяца мечтает почти каждый российский пенсионер. На постоянной основе такая возможность предусмотрена для определенных категорий льготников. Но периодически приятный сюрприз может затрагивать и всех остальных пожилых граждан.

К примеру, две пенсии могут начислять за месяц в том случае, если речь идет о новоиспеченном пенсионере. Если человек указал в заявлении на назначении пенсии неправильные реквизиты банковского счета, то действовать сотрудники пенсионного органа будут по утвержденному алгоритму.