Куриный бульон будет прозрачнее слезы: вот что добавьте при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован

Не всем хозяйкам удаётся приготовить аппетитный куриный бульон, который бы радовал глаз прозрачным и золотистым цветом. Часто он получается мутным и не отличается насыщенным вкусом. Есть несколько важных нюансов, соблюдая которые вы сможете получить действительно вкусную основу для супов и других блюд.

Автор Дзен-канала «Кухня наизнанку» советует обратить внимание на несколько ключевых моментов. В первую очередь, постарайтесь выбрать качественную курицу. В идеале лучше всего готовить бульон из домашней птицы. Магазинную курицу замочите в холодной воде на 30 минут перед приготовлением.