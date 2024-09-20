После 21 сентября вступают в силу новые правила учета ЖКХ - коснется тех, у кого есть счетчикам больше 12 лет

После 21 сентября россиянам больше не придется самостоятельно подтверждать поверку водосчетчиков в управляющих компаниях или ТСЖ. Эта процедура теперь станет автоматизированной благодаря системе "Аршин", что значительно упростит жизнь собственников жилья. Изменения стали возможны после принятия поправок в законодательство, которые Государственная Дума одобрила 10 апреля 2024 года. Ранее жильцы должны были следить за сроками поверки своих счетчиков и предоставлять документы в управляющие компании или ТСЖ, чтобы подтвердить факт поверки.

Если этого не происходило вовремя, начисления за воду проводились по нормативам, что значительно увеличивало суммы в квитанциях. Это создавало лишние неудобства, особенно с учетом того, что современные водосчетчики могут работать до 12 лет без сбоев.