После 21 сентября вступают в силу новые правила учета ЖКХ - коснется тех, у кого есть счетчикам больше 12 лет
- 13:45 20 сентября
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- Служба новостей
После 21 сентября россиянам больше не придется самостоятельно подтверждать поверку водосчетчиков в управляющих компаниях или ТСЖ. Эта процедура теперь станет автоматизированной благодаря системе "Аршин", что значительно упростит жизнь собственников жилья. Изменения стали возможны после принятия поправок в законодательство, которые Государственная Дума одобрила 10 апреля 2024 года. Ранее жильцы должны были следить за сроками поверки своих счетчиков и предоставлять документы в управляющие компании или ТСЖ, чтобы подтвердить факт поверки.
Если этого не происходило вовремя, начисления за воду проводились по нормативам, что значительно увеличивало суммы в квитанциях. Это создавало лишние неудобства, особенно с учетом того, что современные водосчетчики могут работать до 12 лет без сбоев.
Теперь вся информация о поверке автоматически будет передаваться в электронную систему "Аршин", которая интегрирована с Государственной информационной системой ЖКХ. После проведения поверки специалистом данные вносятся в "Аршин", и управляющие компании или ТСЖ обязаны проверять их актуальность самостоятельно. Это избавляет граждан от необходимости предоставлять подтверждающие документы.
Таким образом, новое законодательство снимает с жильцов обязанность подтверждать поверку счетчиков, снижая риск ошибок в начислениях за коммунальные услуги и устраняя ненужную бюрократию, пишет sevastopolmedia.ru.