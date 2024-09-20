Всю жизнь смываем неправильно: вот для чего нужны две кнопки на бачке унитаза

Унитаз — это неотъемлемая часть любого дома или квартиры. Мы используем его каждый день, но часто не задумываемся о том, как он работает. А ведь унитаз имеет несколько интересных особенностей, которые могут сделать нашу жизнь более комфортной и экономичной.

Одной из таких особенностей являются две кнопки на бачке унитаза. Многие люди даже не знают, зачем они нужны, и просто нажимают одну из них наугад. Однако у каждой кнопки есть своё предназначение.