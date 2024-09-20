В Сыктывкаре продлили срок содержания под стражей контрабандистке из Израиля
- 11:45 20 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
Сыктывкарский городской суд принял решение о продлении ареста гражданке Израиля, обвиняемой в крупной контрабанде наркотических веществ. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.
Напомним, женщину задержали 5 августа. Следственные органы утверждают, что гражданка, находясь в Израиле, в июле незаконно переслала части растения, содержащего наркотики, через почтовую службу в Усинск на имя своей родственницы, которая не знала о содержимом посылки. Затем она въехала на территорию России. 31 июля сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изъяли содержимое посылки в Усинске.
Отметим, суд, учитывая личность обвиняемой и детали преступлений, удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста женщины до 30 октября включительно, сообщила пресс-служба Сыктывкарского горсуда.
Также добавим, что постановление пока еще не вступило в законную силу.