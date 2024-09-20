В Сыктывкаре продлили срок содержания под стражей контрабандистке из Израиля

Сыктывкарский городской суд принял решение о продлении ареста гражданке Израиля, обвиняемой в крупной контрабанде наркотических веществ. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

Напомним, женщину задержали 5 августа. Следственные органы утверждают, что гражданка, находясь в Израиле, в июле незаконно переслала части растения, содержащего наркотики, через почтовую службу в Усинск на имя своей родственницы, которая не знала о содержимом посылки. Затем она въехала на территорию России. 31 июля сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изъяли содержимое посылки в Усинске.