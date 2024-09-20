Вахтовик,которого сняли с поезда, так разозлился, что "заработал" уголовное дело

50-летний вахтовик, что сообщил о взрывном устройстве на вокзале Усинска, отправится под суд. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.

Как следует из материалов дело, мужчина передал ложное сообщение через систему 112. Немедленно выехавшая на место следственно-оперативная группа тщательно обследовала здание и прилегающие территории. Информация не подтвердилась: полицейские никаких опасных предметов не обнаружили.