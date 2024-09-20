Вахтовик,которого сняли с поезда, так разозлился, что "заработал" уголовное дело
- 09:00 20 сентября
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- Татьяна Зубова
50-летний вахтовик, что сообщил о взрывном устройстве на вокзале Усинска, отправится под суд. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.
Как следует из материалов дело, мужчина передал ложное сообщение через систему 112. Немедленно выехавшая на место следственно-оперативная группа тщательно обследовала здание и прилегающие территории. Информация не подтвердилась: полицейские никаких опасных предметов не обнаружили.
В скором времени правоохранители определили местоположение и задержали злоумышленника. В ходе допроса он объяснил, что возвращался домой после вахты, однако из-за состояния алкогольного опьянения его сняли с поезда. Раздосадованный этим фактом, он решил напугать всех ложным сообщением о взрыве на вокзале и проверить, насколько быстро отреагируют экстренные службы.
Теперь мужчине предстоит ответить перед законом. В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело против ухтинца по признакам преступления, "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Нарушитель находится по подписке о невыезде и обязательстве надлежащего поведения. На данный момент он помещен в спецприемник, уточнили в ведомстве.