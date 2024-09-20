Снегопады придут неожиданно рано: синоптики назвали точную дату начала зимы

Прорыв в современной метеорологии: инновационные методы прогнозирования позволили синоптикам точно указать дату первого снегопада в этом году. Эта новость поразила многих, ведь по прогнозам зима придет значительно раньше обычного.

По данным метеорологов, первый снег ожидается уже в конце октября. Для такой точной прогнозировки специалисты применили комплексный подход, включающий: