Республику Коми 20 сентября "захватят" дожди и туманы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Синоптики рассказали о погоде в Коми 20 сентября. По информации специалистов регионального ЦГМС, сегодня территории республики ожидается облачная погода с редкими прояснениями. В ночное время в отдельных районах есть вероятность небольших осадков. Установятся туманы, а в дневное время прогнозируются дожди.

Скорость ветра будет варьироваться в пределах 6-11 метров в секунду, преимущественно западной четверти. В некоторых муниципалитетах ситуацию усугубят порывы, что достигнут скорости 14 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне от +3 до +8°C. Днем чуть теплее – лишь 9...14°C выше нуля.

В столице республики в этот день также будет преобладать облачность с редкими прояснениями. В ночное время осадков не ожидается, а днем, напротив, синоптики обещают дожди. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 6-11 метров в секунду.