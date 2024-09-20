В Коми подорожали колбасы, а сыры упали в цене
- 06:30 20 сентября
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- Татьяна Зубова
Комистат сообщил об изменениях потребительских цен на различные товары и услуги в период с 10 по 16 сентября.
Из непродовольственных товаров первой необходимости, значительное подорожание наблюдается на зубную пасту (на 9, 5%), туалетную бумагу (на 3, 1%) и хозяйственное мыло (на 2, 8%). Подешевели детские подгузники на 2, 8% и сухие корма для животных на 2, 0%.
На рынке остальной непродовольственной продукции отмечено повышение цен на смартфоны на 3, 1% и электропылесосы на 1, 5%. В то же время, цены на шампуни снизились на 3, 2%.
В сегменте медикаментов, возросли цены на поливитамины на 1, 7% и эргоферон на 1, 2%. Аллохол, напротив, подешевел на 1, 6%.
Цены на автомобильный бензин упали на 0, 5%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.