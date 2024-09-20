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В Коми подорожали колбасы, а сыры упали в цене

В Коми подорожали колбасы, а сыры упали в ценеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Комистат сообщил об изменениях потребительских цен на различные товары и услуги в период с 10 по 16 сентября.

Из непродовольственных товаров первой необходимости, значительное подорожание наблюдается на зубную пасту (на 9, 5%), туалетную бумагу (на 3, 1%) и хозяйственное мыло (на 2, 8%). Подешевели детские подгузники на 2, 8% и сухие корма для животных на 2, 0%.

На рынке остальной непродовольственной продукции отмечено повышение цен на смартфоны на 3, 1% и электропылесосы на 1, 5%. В то же время, цены на шампуни снизились на 3, 2%.

В сегменте медикаментов, возросли цены на поливитамины на 1, 7% и эргоферон на 1, 2%. Аллохол, напротив, подешевел на 1, 6%.

Цены на автомобильный бензин упали на 0, 5%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

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