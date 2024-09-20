В Коми подорожали колбасы, а сыры упали в цене

Комистат сообщил об изменениях потребительских цен на различные товары и услуги в период с 10 по 16 сентября.

Из непродовольственных товаров первой необходимости, значительное подорожание наблюдается на зубную пасту (на 9, 5%), туалетную бумагу (на 3, 1%) и хозяйственное мыло (на 2, 8%). Подешевели детские подгузники на 2, 8% и сухие корма для животных на 2, 0%.