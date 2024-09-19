На свободу вышел экс-замглавы коми Алексей Чернов

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Бывший первый заместитель главы Республики Коми Алексей Чернов освободился из тюрьмы, как передает "Комиинформ". Стоит напомнить, что 19 сентября 2015 года, ровно девять лет назад, был арестован весь высший состав республиканского руководства во главе с губернатором Вячеславом Гайзером.

В отношении 19 руководителей и членов сообщества было начато уголовное расследование за преступления, предусмотренные статьями 210 (организация преступного сообщества) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ, совершенные в период с 2006 по 2015 год.

Согласно данным правоохранительных органов, целью деятельности преступной группы, возглавляемой Зарубиным, Гайзером, Черновым и Веселовым, было незаконное присвоение государственного имущества.

Алексей Чернов был признан виновным 10 июня 2019 года и получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также был оштрафован на 160 млн рублей.