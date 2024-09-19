Двое жителей Коми перевели мошенникам более 4 миллионов рублей

Двое жителей Воркуты лишились более 4 млн рублей из-за мошенников, которые под предлогом перевода денег на «защищённый счёт» обманули их. Об этом сообщили в МВД по Коми.

Так, согласно информации ведомства, неизвестные несколько дней звонили 45-летнему мужчине, представляясь представителями Центробанка. Они утверждали, что его сбережения и кредитная история находятся под угрозой. Убедив горожанина, они заставили его взять кредиты и перевести средства на «безопасный счет». В результате житель Заполярья потерял 3,4 млн рублей.