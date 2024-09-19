С начала года жители Коми получили почти 150 микрозаймов от Микрокредитной компании
- 20:45 19 сентября
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- Инесса Богатая
С января жители получили 149 микрозаймов от Микрокредитной компании Коми. Об этом сообщил через свои социальные сети Глава региона Владимир Уйба.
Микрокредитная компания Коми предлагает микрозаймы для создания и расширения бизнеса.
Владимир Уйба отметил, что наибольшей популярностью пользуется программа «Антикризис»: в ее рамках выдано 66 микрозаймов на сумму 44, 4 миллиона рублей. Эти средства предприниматели направили на пополнение оборотных средств, текущие расходы, выплаты заработной платы, уплату налогов и других обязательных платежей.
В рамках программы «Бизнес-оборот» выделено 17 микрозаймов на 63 миллиона рублей, которые предприятия использовали для покупки необходимых материалов.
Программой «Старт» воспользовались 15 начинающих предпринимателей, которым предоставили микрозаймы на сумму 45, 7 миллиона рублей.
Также в Коми пользуются спросом программы «Приоритет» и «Бизнес-инвест».