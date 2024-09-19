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С начала года жители Коми получили почти 150 микрозаймов от Микрокредитной компании

С начала года жители Коми получили почти 150 микрозаймов от Микрокредитной компанииФото из архива

С января жители получили 149 микрозаймов от Микрокредитной компании Коми. Об этом сообщил через свои социальные сети Глава региона Владимир Уйба.

Микрокредитная компания Коми предлагает микрозаймы для создания и расширения бизнеса.

Владимир Уйба отметил, что наибольшей популярностью пользуется программа «Антикризис»: в ее рамках выдано 66 микрозаймов на сумму 44, 4 миллиона рублей. Эти средства предприниматели направили на пополнение оборотных средств, текущие расходы, выплаты заработной платы, уплату налогов и других обязательных платежей.

В рамках программы «Бизнес-оборот» выделено 17 микрозаймов на 63 миллиона рублей, которые предприятия использовали для покупки необходимых материалов.

Программой «Старт» воспользовались 15 начинающих предпринимателей, которым предоставили микрозаймы на сумму 45, 7 миллиона рублей.

Также в Коми пользуются спросом программы «Приоритет» и «Бизнес-инвест».

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