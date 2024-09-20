Стоят копейки, а стирают даже лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Фото из архива "Про Города"

Недавно эксперты Роскачества провели анализ моющих средств для цветного белья, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор. Эксперты тщательно изучили 30 различных характеристик, оценив не только эффективность удаления загрязнений, но и безопасность каждого продукта для тканей и здоровья человека, сообщает progoroduhta.ru.

Результаты исследования позволили составить рейтинг лучших производителей моющих средств на отечественном рынке. В лидерах оказались компании, предлагающие отличное качество стирки по доступным ценам.