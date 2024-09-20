Пленка или агроволокно: как правильно укрывать клубнику на зиму: этот надежный метод защитит ягоду от зимней стужи

Клубника — "капризная" ягода и не выживет зимой без надежного укрытия. Опытная дачница рассказала, как правильно укрывать сладкую красавицу от стужи.

Правильное укрытие — залог сладкого урожая летом. Укрывать начинаем, когда столбик термометра устойчиво показывает около 0 градусов.

"Для начала нужно тщательно почистить грядки. Уберите старые и больные листья, но молодую розетку оставьте. Лучше всего накрывать агроволокном. Оно и дышит, и влагу пропускает, и от мороза защищает", — пишет блогер канала "Идеальный огород".

Если в вашем регионе зимы мягкие, то подойдет и пленка. Если наложить слишком много, то ягода может выпреть.