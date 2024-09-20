Пленка или агроволокно: как правильно укрывать клубнику на зиму: этот надежный метод защитит ягоду от зимней стужи
- 07:13 20 сентября
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- Служба новостей
Клубника — "капризная" ягода и не выживет зимой без надежного укрытия. Опытная дачница рассказала, как правильно укрывать сладкую красавицу от стужи.
Правильное укрытие — залог сладкого урожая летом. Укрывать начинаем, когда столбик термометра устойчиво показывает около 0 градусов.
"Для начала нужно тщательно почистить грядки. Уберите старые и больные листья, но молодую розетку оставьте. Лучше всего накрывать агроволокном. Оно и дышит, и влагу пропускает, и от мороза защищает", — пишет блогер канала "Идеальный огород".
Если в вашем регионе зимы мягкие, то подойдет и пленка. Если наложить слишком много, то ягода может выпреть.
"Солома и еловый лапник снег хорошо задерживают. Но у них есть один недостаток — могут привлечь грызунов. Торф не рекомендую — он и почву закисляет, и весной земля под ним долго не прогревается", — отмечает дачница.
Распространенные ошибки:
1. Укрыть слишком рано или слишком поздно. Рано укроешь — ягода может выпреть, поздно — замерзнуть. Весной постепенно снимайте укрытие, начиная с середины марта. Полностью открывайте грядки, когда точно не будет заморозков, обычно это середина апреля.
2. Неправильный выбор материала. Вот, например, простая полиэтиленовая пленка без воздушной прослойки — это верный путь к тому, что клубника сгниет. Важно оставить небольшие отверстия для проветривания. И края хорошенько закрепить, чтоб ветром не сдуло, пишет irkutskmedia.ru.