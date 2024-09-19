С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого есть онлайн-приложение на смартфоне
- 00:00 20 сентября
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- Служба новостей
Всем, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн» в телефоне или на компьютере, рассказали о новом сюрпризе. Пользователи столкнутся с нововведением в программе уже с сегодняшнего дня. И такая функция, как отмечают в банке, сможет сильно облегчить жизнь всем, потому что сэкономит людям время, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, уже сегодня все, кто использует официальное приложение Сбербанка, смогут воспользоваться новым разделом. Речь идет о новых возможностях по улучшению своего здоровья. И это будет доступно всем владельцам сберовских банковских карт, а по совместительству и пользователям приложения.
Отмечается, что новый раздел, название которого как раз связано со здоровьем, будет направлен на то, чтобы упростить гражданам все взаимодействия по данному вопросу. Например, через такую страницу пользователи смогут записаться на онлайн-прием к врачу или же получить запись для очного приема в какой-либо клинике.
Кроме того, можно будет записаться на сдачу необходимых анализов. А если нужны лекарства, то их также можно будет заказать через приложение и потом забрать в аптеке или оформить доставку на дом.
При этом в отличие от офлайн-учреждений в приложении витрина будет доступна для пользователей в любое удобное время, даже ночью. Но для записи к врачу придется указать все свои данные, в том числе и номер медицинского полиса. Также программа подскажет, к какому именно специалисту необходимо обратиться за консультацией, достаточно просто описать симптомы.
Подчеркивается, что новая возможность будет доступна всем, у кого есть «Сбербанк Онлайн», уже с сегодняшнего дня. И для многих это будет приятным сюрпризом.