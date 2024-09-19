С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого есть онлайн-приложение на смартфоне

Всем, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн» в телефоне или на компьютере, рассказали о новом сюрпризе. Пользователи столкнутся с нововведением в программе уже с сегодняшнего дня. И такая функция, как отмечают в банке, сможет сильно облегчить жизнь всем, потому что сэкономит людям время, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, уже сегодня все, кто использует официальное приложение Сбербанка, смогут воспользоваться новым разделом. Речь идет о новых возможностях по улучшению своего здоровья. И это будет доступно всем владельцам сберовских банковских карт, а по совместительству и пользователям приложения.