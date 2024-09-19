«Разбавленный продукт»: Росконтроль назвал марки молока, которые нельзя покупать даже по значительной скидке

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Молочные фальсификаторы под прицелом: почему покупателям стоит опасаться некоторых брендов Молочные продукты занимают важное место в рационе большинства людей во всем мире. Однако высокий спрос на эту категорию товаров нередко приводит к проблемам с качеством и безопасностью. Недавние исследования независимого экспертного центра Росконтроль выявили серьезные нарушения у некоторых популярных марок молока и молочных продуктов.

Комплексный анализ качества ведущих молочных брендов

Эксперты Росконтроля провели всестороннюю лабораторную проверку более 50 образцов наиболее востребованных марок молока из различных торговых сетей. Оценивался широкий спектр показателей:

Жирность

Наличие консервантов

Присутствие посторонних компонентов

Признаки фальсификации

В результате были выявлены как качественные и натуральные образцы, так и марки, вызывающие серьезные сомнения в подлинности и безопасности.

Проверенные временем и экспертами молочные бренды

По заключению специалистов Росконтроля, высокую оценку получили и были признаны натуральными следующие марки молока:

Экомилк

Село Зеленое

Вкуснотеево

Простоквашино

Молоко нашей дойки

Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы соответствуют заявленным характеристикам и не содержат посторонних добавок.

Черный список молочных марок-фальсификаторов

К сожалению, ряд популярных торговых марок не прошли проверку качества:

Маруся - обнаружена кишечная палочка и превышение нормы общей микрофлоры

36 копеек - наличие фитостеринов, указывающих на добавление растительных жиров

Честное коровье молоко - также обнаружены фитостерины

Эксперты категорически не рекомендуют использовать эти марки даже для приготовления блюд, так как они представляют угрозу здоровью.

Как распознать качественное молоко: ключевые признаки

Чтобы выбрать натуральное и безопасное молоко, эксперты советуют обращать внимание на следующие факторы:

Срок годности - оптимально до 7 дней с момента упаковки

Внешний вид упаковки - должна быть целостной, без повреждений

Состав - только молочный жир, белок, лактоза и минеральные вещества

Проверенные бренды - от надежных местных производителей

Температурный режим хранения - не выше +6°C