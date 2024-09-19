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«Разбавленный продукт»: Росконтроль назвал марки молока, которые нельзя покупать даже по значительной скидке

«Разбавленный продукт»: Росконтроль назвал марки молока, которые нельзя покупать даже по значительной скидкеfreepik.com

Молочные фальсификаторы под прицелом: почему покупателям стоит опасаться некоторых брендов

Молочные продукты занимают важное место в рационе большинства людей во всем мире. Однако высокий спрос на эту категорию товаров нередко приводит к проблемам с качеством и безопасностью. Недавние исследования независимого экспертного центра Росконтроль выявили серьезные нарушения у некоторых популярных марок молока и молочных продуктов.

Комплексный анализ качества ведущих молочных брендов

Эксперты Росконтроля провели всестороннюю лабораторную проверку более 50 образцов наиболее востребованных марок молока из различных торговых сетей. Оценивался широкий спектр показателей:

  • Жирность
  • Наличие консервантов
  • Присутствие посторонних компонентов
  • Признаки фальсификации

В результате были выявлены как качественные и натуральные образцы, так и марки, вызывающие серьезные сомнения в подлинности и безопасности.

Проверенные временем и экспертами молочные бренды

По заключению специалистов Росконтроля, высокую оценку получили и были признаны натуральными следующие марки молока:

  • Экомилк
  • Село Зеленое
  • Вкуснотеево
  • Простоквашино
  • Молоко нашей дойки

Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы соответствуют заявленным характеристикам и не содержат посторонних добавок.

Черный список молочных марок-фальсификаторов

К сожалению, ряд популярных торговых марок не прошли проверку качества:

  • Маруся - обнаружена кишечная палочка и превышение нормы общей микрофлоры
  • 36 копеек - наличие фитостеринов, указывающих на добавление растительных жиров
  • Честное коровье молоко - также обнаружены фитостерины

Эксперты категорически не рекомендуют использовать эти марки даже для приготовления блюд, так как они представляют угрозу здоровью.

Как распознать качественное молоко: ключевые признаки

Чтобы выбрать натуральное и безопасное молоко, эксперты советуют обращать внимание на следующие факторы:

  • Срок годности - оптимально до 7 дней с момента упаковки
  • Внешний вид упаковки - должна быть целостной, без повреждений
  • Состав - только молочный жир, белок, лактоза и минеральные вещества
  • Проверенные бренды - от надежных местных производителей
  • Температурный режим хранения - не выше +6°C

Соблюдая эти простые правила, вы сможете выбрать качественное и натуральное молоко, обезопасив себя от покупки фальсифицированной или некачественной продукции, пишет pg12.ru.

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