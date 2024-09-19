«Разбавленный продукт»: Росконтроль назвал марки молока, которые нельзя покупать даже по значительной скидке
- 23:37 19 сентября
- 12+
- Служба новостей
Молочные фальсификаторы под прицелом: почему покупателям стоит опасаться некоторых брендов
Молочные продукты занимают важное место в рационе большинства людей во всем мире. Однако высокий спрос на эту категорию товаров нередко приводит к проблемам с качеством и безопасностью. Недавние исследования независимого экспертного центра Росконтроль выявили серьезные нарушения у некоторых популярных марок молока и молочных продуктов.
Комплексный анализ качества ведущих молочных брендов
Эксперты Росконтроля провели всестороннюю лабораторную проверку более 50 образцов наиболее востребованных марок молока из различных торговых сетей. Оценивался широкий спектр показателей:
- Жирность
- Наличие консервантов
- Присутствие посторонних компонентов
- Признаки фальсификации
В результате были выявлены как качественные и натуральные образцы, так и марки, вызывающие серьезные сомнения в подлинности и безопасности.
Проверенные временем и экспертами молочные бренды
По заключению специалистов Росконтроля, высокую оценку получили и были признаны натуральными следующие марки молока:
- Экомилк
- Село Зеленое
- Вкуснотеево
- Простоквашино
- Молоко нашей дойки
Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы соответствуют заявленным характеристикам и не содержат посторонних добавок.
Черный список молочных марок-фальсификаторов
К сожалению, ряд популярных торговых марок не прошли проверку качества:
- Маруся - обнаружена кишечная палочка и превышение нормы общей микрофлоры
- 36 копеек - наличие фитостеринов, указывающих на добавление растительных жиров
- Честное коровье молоко - также обнаружены фитостерины
Эксперты категорически не рекомендуют использовать эти марки даже для приготовления блюд, так как они представляют угрозу здоровью.
Как распознать качественное молоко: ключевые признаки
Чтобы выбрать натуральное и безопасное молоко, эксперты советуют обращать внимание на следующие факторы:
- Срок годности - оптимально до 7 дней с момента упаковки
- Внешний вид упаковки - должна быть целостной, без повреждений
- Состав - только молочный жир, белок, лактоза и минеральные вещества
- Проверенные бренды - от надежных местных производителей
- Температурный режим хранения - не выше +6°C
Соблюдая эти простые правила, вы сможете выбрать качественное и натуральное молоко, обезопасив себя от покупки фальсифицированной или некачественной продукции, пишет pg12.ru.