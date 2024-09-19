Неожиданное нововведение: в сентябре пожилых пенсионеров ждет колоссальный сюрприз

Новые льготы для пенсионеров Российские власти ввели новую меру поддержки для пожилых граждан. Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, теперь имеют право на дополнительные льготы. Эксперт в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева пояснила, что государство предоставляет существенную финансовую помощь этой категории населения.

Основные положения новой льготы:

Удвоение фиксированной выплаты к пенсии для лиц старше 70 лет

Распространение льготы на пенсионеров, достигших 80-летнего возраста

Региональные программы поддержки по оплате коммунальных услуг

50% скидка на капитальный ремонт для 70-летних пенсионеров

Полное освобождение от оплаты капремонта для лиц старше 80 лет

Для получения льготы необходимо соответствовать определенным критериям. Преимущественное право на поддержку имеют одинокие пенсионеры без дополнительных источников дохода, а также семьи, где большинство членов не трудоустроены.

Важно отметить, что размер льготы рассчитывается с учетом установленных норм жилой площади. В столице, например, норматив составляет 33 квадратных метра на человека. Если пенсионер проживает в квартире большей площади, льгота распространяется только на нормативную часть, а за излишки придется доплачивать по полной стоимости.