Неожиданное нововведение: в сентябре пожилых пенсионеров ждет колоссальный сюрприз
- 21:30 19 сентября
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- Служба новостей
Новые льготы для пенсионеров
Российские власти ввели новую меру поддержки для пожилых граждан. Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, теперь имеют право на дополнительные льготы. Эксперт в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева пояснила, что государство предоставляет существенную финансовую помощь этой категории населения.
Основные положения новой льготы:
- Удвоение фиксированной выплаты к пенсии для лиц старше 70 лет
- Распространение льготы на пенсионеров, достигших 80-летнего возраста
- Региональные программы поддержки по оплате коммунальных услуг
- 50% скидка на капитальный ремонт для 70-летних пенсионеров
- Полное освобождение от оплаты капремонта для лиц старше 80 лет
Для получения льготы необходимо соответствовать определенным критериям. Преимущественное право на поддержку имеют одинокие пенсионеры без дополнительных источников дохода, а также семьи, где большинство членов не трудоустроены.
Важно отметить, что размер льготы рассчитывается с учетом установленных норм жилой площади. В столице, например, норматив составляет 33 квадратных метра на человека. Если пенсионер проживает в квартире большей площади, льгота распространяется только на нормативную часть, а за излишки придется доплачивать по полной стоимости.
Эксперты подчеркивают, что введение новой льготы является значимым шагом в поддержке пожилого населения страны. Однако для получения максимальной выгоды пенсионерам рекомендуется внимательно изучить условия предоставления помощи и проконсультироваться со специалистами социальных служб, пишет pg12.ru.