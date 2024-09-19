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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только такfreepik.com

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления сочных котлет. Есть секретный ингредиент и в куриных котлетках моей бабушки.

Она мне рассказала, что добавляет в них тертые яблочки. Предлагаю вам рецепт нежных котлет, тающих во рту.

Основные компоненты

Для приготовления котлет по бабушкиному рецепту вам понадобится:

  • 600 граммов куриного фарша;
  • 1 чайная ложка соли;
  • два яблока;
  • одна фиолетовая луковица;
  • два яйца;
  • два зубчика чеснока;
  • немного черного молотого перца;
  • пять столовых ложек кукурузной муки;
  • 100 миллилитров рафинированного подсолнечного масла.

Как приготовить

Сначала почистите лук и яблоки и нарежьте их маленькими кусочками. Сперва на подсолнечном масле слегка обжарьте лук, а затем добавьте к нему яблоки.

Продолжайте обжаривать, пока лук полностью не приготовится.

Измельчите чеснок. Фарш перемешайте с измельченным чесноком и яблочно-луковой поджаркой.

Вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте. Посолите, поперчите и снова все тщательно вымешайте.

Сформируйте маленькие круглые котлетки. Обваляйте их со всех сторон в кукурузной муке.

Обжарьте на подсолнечном масле с обеих сторон.

Готовые котлетки можно есть горячими.

К холодным котлетам отлично подойдет салат, ваш любимый соус или любой гарнир, пишет mixer-horrendously.com.

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