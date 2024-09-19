В Сыктывкаре прошла приемка нового скейт-парка в Орбите

В Сыктывкаре завершили приемку скейт-парка. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, это один из наиболее ожидаемых проектов по обустройству общественных зон, которого с нетерпением ждали дети и подростки столицы республики.

Скейт-парк, занимающий почти три тысячи квадратных метров, находится в микрорайоне "Орбита" вдоль Октябрьского проспекта, рядом с остановкой "ТРЦ Макси". Из этой площади 1200 квадратных метров отведены под бетонный скейт-парк, а 850 - занимают памп-трек — трасса с волнами и контруклонами для поддержания скорости и выполнения трюков на самокатах, велосипедах, скейтбордах и роликах.

Спортивная зона также включает площадки для стритбола и воркаута. Для удобства занятий в вечернее время предусмотрено уличное освещение.