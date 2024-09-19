Жителя Сыктывкара обвиняют в повторном публичном демонстрирования экстремистской и нацистской символики

В Республике Коми осудили 37-летнего жителя Сыктывкара за несколько случаев открытого демонстрирования экстремистской и нацистской символики. Об этом информирует следственный комитет по региональной столице.

Согласно данным следственных органов, в 2024 году обвиняемый, уже подвергавшийся административному наказанию за публичное выставление татуировок с экстремистской и нацистской символикой на своем теле, вновь демонстрировал их открыто. Это стало причиной для возбуждения против него уголовного дела.