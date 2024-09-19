Жителя Сыктывкара обвиняют в повторном публичном демонстрирования экстремистской и нацистской символики
- 17:30 19 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми осудили 37-летнего жителя Сыктывкара за несколько случаев открытого демонстрирования экстремистской и нацистской символики. Об этом информирует следственный комитет по региональной столице.
Согласно данным следственных органов, в 2024 году обвиняемый, уже подвергавшийся административному наказанию за публичное выставление татуировок с экстремистской и нацистской символикой на своем теле, вновь демонстрировал их открыто. Это стало причиной для возбуждения против него уголовного дела.
Следствием была собрана необходимая доказательственная база, после чего материалы дела переданы для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми был осужден житель Заполярья за публичные призывы к террористическим и экстремистским действиям. Мужчина размещал соответствующие посты в социальных сетях.