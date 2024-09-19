Сплошная химия, а не соль: Роскачество назвало пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать
- 17:00 19 сентября
- 12+
- Служба новостей
Роскачество выявило пять брендов соли, которые не соответствуют стандартам качества и не должны быть куплены. Исследования показали, что некоторые образцы значительно отклоняются от заявленных параметров.
Качество продовольственных товаров на российском рынке сталкивается с неоднозначными указаниями о их происхождении. Несмотря на то что промышленная добыча соли осуществляется в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях, производители часто обозначают на упаковках другие регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург или Ростов. Такое неверное указание может вводить потребителей в заблуждение, поскольку в этих городах нет добычи соли. Эти неточности чаще всего отражают место фасовки, а не источники добычи.
Для потребителей важно иметь точную информацию о происхождении соли, потому что это напрямую влияет на её состав и качество. Например, торговые дома "Соль" из Московской области и "Atlantika" из Ростовской области честно указывают, что их продукция поступает из Белоруссии и Кипра соответственно. Однако некоторые производители не так открыты. Более того, многие используют маркетинговые уловки, нанося надписи "без ГМО" на упаковки, хотя хлорид натрия не может быть генетически модифицированным.
Роскачество рекомендует покупателям тщательно читать информацию на упаковках соли и быть особенно осторожными с теми продуктами, где не указываются точные данные о происхождении или присутствуют странные характеристики.
Особое внимание следует уделять надписи "морская" на упаковках соли. По-настоящему морская соль должна добываться специальными методами, но некоторые производители используют этот термин исключительно в маркетинговых целях. Например, соль, поступившая из Москвы или Белоруссии, может быть неправомерно обозначена как "морская", что вводит покупателей в заблуждение.
Исследование Роскачества выявило пять брендов поваренной соли, которые не соответствуют ожиданиям.
Соль "Торговый дом Соль" получила низкую оценку из-за недостаточного содержания йода и наличия надписи "без ГМО", что вводит в заблуждение, так как соль не может быть генетически модифицированной.
Бренд "Валетек" также показал недостаточное содержание йода.
Соль "Белёк" не соответствует стандартам по содержанию йода и уровню нерастворимых остатков.
Бренд Crista заявлял, что у них соль с пониженным содержанием хлорида натрия, но в реальности этот уровень был значительно выше, и информация на упаковке была неточной.
У соли "Салина" гранулометрический состав не соответствовал ГОСТу, несмотря на указанное на упаковке соответствие стандарту.
Роскачество настоятельно советует потребителям быть внимательными и тщательно изучать информацию на упаковках перед покупкой соли, пишет progoroduhta.ru.