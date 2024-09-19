Сплошная химия, а не соль: Роскачество назвало пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать

Роскачество выявило пять брендов соли, которые не соответствуют стандартам качества и не должны быть куплены. Исследования показали, что некоторые образцы значительно отклоняются от заявленных параметров.

Качество продовольственных товаров на российском рынке сталкивается с неоднозначными указаниями о их происхождении. Несмотря на то что промышленная добыча соли осуществляется в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях, производители часто обозначают на упаковках другие регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург или Ростов. Такое неверное указание может вводить потребителей в заблуждение, поскольку в этих городах нет добычи соли. Эти неточности чаще всего отражают место фасовки, а не источники добычи.