"Начнется 20 сентября и будет 20 дней подряд": синоптики дали неожиданный прогноз
- 15:17 19 сентября
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- Служба новостей
Синоптики рассказали о новом климатическом периоде, который начнется уже с 20 сентября. В это время, по словам метеорологов, установится погода, которая будет длиться сразу 20 дней подряд. И такое развитие событий будет неожиданным, поскольку это аномалия для середины осени, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, значительные климатические перемены в ближайшее время затронут сразу несколько крупных районов нашей страны. Наиболее остро это проявится в европейской части России, где на стыке сентября и октября будут разворачиваться интересные события.
По словам синоптиков Gismeteo, уже с 20 сентября в центральных районах начнется новый период аномального тепла. Непривычная для сентября жара пришла в Москву и другие расположенные рядом города еще в начале месяца. Погода была абсолютно летней, но затем холодный воздух севера немного сбил эти показатели.
Однако если в Санкт-Петербурге в ближайшие дни температура вернется в рамки климата, то столицу ждет период новой осенней жары. Столбики термометров будут на уровне 20 градусов, в выходные на время придет похолодание, но на следующей неделе показатели взлетят уже до 22-23 градусов. Для сентября это будет аномально высоко, потому что по климату должно быть уже около плюс 13-14.
Причем синоптики прогнозируют, что период аномального тепла в этот раз задержится в центре страны очень надолго, сразу на 20 дней подряд. В начале октября термометры в столичном регионе будут показывать плюс 15, что тоже непривычно высоко. А настоящее осеннее похолодание нагрянет лишь после 9 октября вместе с промозглой погодой и частыми дождями.