"Начнется 20 сентября и будет 20 дней подряд": синоптики дали неожиданный прогноз

Синоптики рассказали о новом климатическом периоде, который начнется уже с 20 сентября. В это время, по словам метеорологов, установится погода, которая будет длиться сразу 20 дней подряд. И такое развитие событий будет неожиданным, поскольку это аномалия для середины осени, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, значительные климатические перемены в ближайшее время затронут сразу несколько крупных районов нашей страны. Наиболее остро это проявится в европейской части России, где на стыке сентября и октября будут разворачиваться интересные события.