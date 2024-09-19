Указ подписан. Всех, у кого есть квартира с ванной, ждет неожиданный сюрприз с 20 сентября

Фото из архива "Про Города"

За каждый день будут начисляться штраф 500 рублей С 20 сентября для собственников квартир с ванной комнатой вступают в силу новые правила, которые могут стать неожиданностью для многих. Владельцам таких квартир придется выполнять новые требования, которые фактически были введены судами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на юриста Максима Иванова.

Иванов пояснил, что новые условия касаются жителей многоквартирных домов, которые планируют изменения в своих квартирах, например, перепланировку. Многие владельцы часто вносят изменения в ванную комнату, но теперь при таких изменениях нужно учитывать важный нюанс.

Прецедент был создан в суде после рассмотрения случая, когда в одной из квартир сделали перепланировку, в результате которой ванная оказалась над жилой комнатой соседей снизу. Узнавшие об этом коммунальные службы составили протокол и подали в суд на владельца, так как такое расположение комнат запрещено законом.