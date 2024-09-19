Засыпаю в слив 1 стакан — засор улетает в трубу воронкой: вот что делает порошок из аптеки — конец мучениям с вантузом

Засоры в трубах — проблема, с которой сталкиваются все. Особенно часто это происходит на кухне, где жир, остатки пищи и прочий мусор создают пробки, препятствующие свободному стоку воды.

Существует множество домашних способов борьбы с засорами, и одним из проверенных методов является использование всего двух компонентов. Вступая в реакцию, они образуют пену и выделяют газы, что помогает прочистить трубу. Обязательно используйте резиновые перчатки при выполнении этой процедуры.