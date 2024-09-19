Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Засыпаю в слив 1 стакан — засор улетает в трубу воронкой: вот что делает порошок из аптеки — конец мучениям с вантузом

Засыпаю в слив 1 стакан — засор улетает в трубу воронкой: вот что делает порошок из аптеки — конец мучениям с вантузомФото из архива "Про Города"

Засоры в трубах — проблема, с которой сталкиваются все. Особенно часто это происходит на кухне, где жир, остатки пищи и прочий мусор создают пробки, препятствующие свободному стоку воды.

Существует множество домашних способов борьбы с засорами, и одним из проверенных методов является использование всего двух компонентов. Вступая в реакцию, они образуют пену и выделяют газы, что помогает прочистить трубу. Обязательно используйте резиновые перчатки при выполнении этой процедуры.

Вам понадобятся:

  • сода — 200 г;
  • борная кислота — 200 г;
  • горячая вода — 2 литра.

Как это сделать:

  1. Высыпьте соду и борную кислоту в сливное отверстие.
  2. Затем добавьте кипяток. Будьте аккуратны, так как начнется бурная реакция с выделением газа и возможными брызгами.
  3. Оставьте раствор на 20 минут, чтобы он успел растворить засор.
  4. После этого промойте трубу горячей водой повторно.

Если засор оказался очень сильным, повторите процедуру по рекомендациям специалистов компании «Перхим».

Этот метод справляется с большинством бытовых засоров в кухонных трубах. Однако, он будет неэффективен, если в трубах застряли посторонние предметы, такие как вата, салфетки или тряпки. В таких случаях потребуется механическая очистка, пишет progoroduhta.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости