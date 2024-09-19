Засыпаю в слив 1 стакан — засор улетает в трубу воронкой: вот что делает порошок из аптеки — конец мучениям с вантузом
- 13:10 19 сентября
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- Служба новостей
Засоры в трубах — проблема, с которой сталкиваются все. Особенно часто это происходит на кухне, где жир, остатки пищи и прочий мусор создают пробки, препятствующие свободному стоку воды.
Существует множество домашних способов борьбы с засорами, и одним из проверенных методов является использование всего двух компонентов. Вступая в реакцию, они образуют пену и выделяют газы, что помогает прочистить трубу. Обязательно используйте резиновые перчатки при выполнении этой процедуры.
Вам понадобятся:
- сода — 200 г;
- борная кислота — 200 г;
- горячая вода — 2 литра.
Как это сделать:
- Высыпьте соду и борную кислоту в сливное отверстие.
- Затем добавьте кипяток. Будьте аккуратны, так как начнется бурная реакция с выделением газа и возможными брызгами.
- Оставьте раствор на 20 минут, чтобы он успел растворить засор.
- После этого промойте трубу горячей водой повторно.
Если засор оказался очень сильным, повторите процедуру по рекомендациям специалистов компании «Перхим».
Этот метод справляется с большинством бытовых засоров в кухонных трубах. Однако, он будет неэффективен, если в трубах застряли посторонние предметы, такие как вата, салфетки или тряпки. В таких случаях потребуется механическая очистка, пишет progoroduhta.ru.