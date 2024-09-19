Сыктывкарский ЛПК – участник «Речной ленты 2024»
- 11:08 19 сентября
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- Александра Клюенкова
Сотрудники АО «СЛПК» приняли участие в республиканской экологической акции “Речная лента” по очистке от мусора берегов водных объектов. В ходе мероприятия 15 сентября удалось очистить 9 га береговой зоны реки Вычегды в районе Эжвинского пляжа и собрать более 10 кубометров мусора.
«Речная лента» - многолетняя традиция Сыктывкарского ЛПК. На акции организовали раздельный сбор мусора, который отсортировали по видам с учётом его пригодности к дальнейшей переработке и сдали в пункт приёма вторсырья.
«Участие в «Речной ленте» - это наш личный вклад в охрану окружающей среды. Каждый год ряды экоактивистов пополняются, что не может не радовать. Спасибо всем неравнодушным коллегам!» - сказал главный эколог комбината Дмитрий Караваев.
Вместе с сотрудниками Сыктывкарского ЛПК к большой уборке Эжвинского пляжа присоединились их родственники. В этом году акция прошла в формате командной игры, самые активные участники получили вкусные и полезные призы.
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Справка о компании:
АО «Сыктывкарский ЛПК» - лидер бумажной отрасли, предприятие полного производственного цикла от заготовки сырья до отгрузки готовой продукции потребителю. На комбинате есть три бумагоделательные, одна картоноделательная и одна сушильная машины, а также древесно-подготовительное производство, целлюлозный завод, ТЭЦ и комплекс очистных сооружений. Здесь работают 4 500 человек.
Мощность комбината составляет около 1,3 миллиона тонн высококачественной готовой продукции, которая успешно реализуется как в России, так и за её пределами: офисной, офсетной, газетной бумаги, тарных и потребительских картонов, сухой товарной целлюлозы.
Экологическая и социальная политика СЛПК связана с целями устойчивого развития. Ответственное ведение бизнеса предполагает соблюдение баланса экологических, социальных и экономических интересов предприятия и местного населения. Компания активно занимается развитием инфраструктуры в районах своего присутствия в Республике Коми, поддерживая строительство и ремонт дорог, развитие предпринимательства и создание рабочих мест, реализацию социально значимых проектов.
Сертификаты АО «СЛПК»
- Система менеджмента качества АО «СЛПК»: ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015
- Система экологического менеджмента АО «СЛПК»: ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016
- Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда АО «СЛПК»: ISO 45001:2018, ГОСТ Р
- ИСО 45001-2020
- Система экологического менеджмента лесопользования в собственной лесной аренде: ISO
- 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016
- Цепочка поставок: ISO 38200:2018, Legal Origin, Сертификат соответствия цепочки поставок
- Национальной системе лесной сертификации
- Сертификат соответствия лесоуправления Национальной системе лесной сертификации
- Собственный «Стандарт цепочки поставок и организации производства»
- Собственный «Стандарт лесоуправления»
Контакты:
PR@slpk.com
https://slpk.com/