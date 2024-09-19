Сыктывкарский ЛПК – участник «Речной ленты 2024»

Сотрудники АО «СЛПК» приняли участие в республиканской экологической акции “Речная лента” по очистке от мусора берегов водных объектов. В ходе мероприятия 15 сентября удалось очистить 9 га береговой зоны реки Вычегды в районе Эжвинского пляжа и собрать более 10 кубометров мусора.

«Речная лента» - многолетняя традиция Сыктывкарского ЛПК. На акции организовали раздельный сбор мусора, который отсортировали по видам с учётом его пригодности к дальнейшей переработке и сдали в пункт приёма вторсырья.