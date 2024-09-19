Сыктывкарский ЛПК выделит Республике Коми 1,5 миллиарда рублей в ближайшие три года

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АО «СЛПК» и Правительство Республики Коми продлили соглашение о социально-экономическом партнерстве с 2025 по 2027 год. Согласно документу, подписи под которым поставили Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер, комбинат окажет поддержку региону в размере 1,5 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию комплекса социально-значимых мероприятий, ремонт и обслуживание дорог, развитие социальной инфраструктуры, предпринимательства и создание рабочих мест в муниципальных районах. «Правительство Коми поддерживает активное участие крупных предприятий в развитии нашей республики. Сыктывкарский ЛПК является примером социально ответственного бизнеса. Соглашение, которое мы подписали, направлено на повышение качества жизни людей и решение насущных вопросов. Благодарю руководство компании за сотрудничество», - отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба. «Наш комбинат продолжает стабильно работать и развиваться, производить качественную готовую продукцию, обеспечивать занятость местного населения, своевременно платить налоги в бюджет и поддерживать значимые для Республики Коми проекты», - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве Сыктывкарский ЛПК выделит средства на поддержку районов Коми, в которых компания ведет производственную и лесозаготовительную деятельность: Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского, Корткеросского, Усть-Куломского, Койгородского, Удорского, а также Эжвинского района Сыктывкара. Также комбинат поддержит развитие в регионе спорта, строительство социальных объектов, ремонт дорог, работу школьных лесничеств.

Так, в 2025 году запланирован ремонт бассейна «Орбита» в Сыктывкаре и Корткеросской центральной районной больницы, ремонт автодорог «Сыктывкар – Троицко-Печорск» на 217 – 222 км участка «Сыктывкар – Пузла – Крутая», «Усогорск-Благоево-Чупрово» на 41- 45 км и другие мероприятия.

Кроме того, в 2024 году Сыктывкарский ЛПК дополнительно профинансирует проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Е. Шарапова» в Сыктывкаре, ремонт Дома культуры п. Койдин и создание кинозала на его базе, приобретение спортивного инвентаря и экипировки для занятий самбо в пгт. Верхняя Максаковка, строительство модульного здания для размещения участковых уполномоченных полиции в с. Выльгорт, благоустройство территории врачебной амбулатории с. Зеленец.

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Справка о компании:

АО «Сыктывкарский ЛПК» - лидер бумажной отрасли, предприятие полного производственного цикла от заготовки сырья до отгрузки готовой продукции потребителю. На комбинате есть три бумагоделательные, одна картоноделательная и одна сушильная машины, а также древесно-подготовительное производство, целлюлозный завод, ТЭЦ и комплекс очистных сооружений. Здесь работают 4 500 человек.

Мощность комбината составляет около 1,3 миллиона тонн высококачественной готовой продукции, которая успешно реализуется как в России, так и за её пределами: офисной, офсетной, газетной бумаги, тарных и потребительских картонов, сухой товарной целлюлозы.

Экологическая и социальная политика СЛПК связана с целями устойчивого развития. Ответственное ведение бизнеса предполагает соблюдение баланса экологических, социальных и экономических интересов предприятия и местного населения. Компания активно занимается развитием инфраструктуры в районах своего присутствия в Республике Коми, поддерживая строительство и ремонт дорог, развитие предпринимательства и создание рабочих мест, реализацию социально значимых проектов.

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