Этим летом в Коми 44 пары отметили юбилейные годовщины свадьбы

В рамках Года семьи ЗАГСы городов и районов Коми за летний период осуществили 62 инициативы для укрепления статуса семьи, о чем сообщил Глава Республики Коми Владимир Уйба в своих социальных сетях.

Июль был посвящен теме "Семья, любовь и верность". В этот месяц прошли торжественные регистрации рождения детей, в том числе близнецов (церемонии имянаречения организовали загсы Ухты, Сосногорска, Княжпогостского и Усть-Куломского районов).