Этим летом в Коми 44 пары отметили юбилейные годовщины свадьбы
- 12:45 19 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
В рамках Года семьи ЗАГСы городов и районов Коми за летний период осуществили 62 инициативы для укрепления статуса семьи, о чем сообщил Глава Республики Коми Владимир Уйба в своих социальных сетях.
Июль был посвящен теме "Семья, любовь и верность". В этот месяц прошли торжественные регистрации рождения детей, в том числе близнецов (церемонии имянаречения организовали загсы Ухты, Сосногорска, Княжпогостского и Усть-Куломского районов).
Все территориальные отделы загса Минюста Коми активно участвовали в организации семейных праздников и чествовании юбиляров супружеской жизни.
44 пары за прошедший квартал отметили юбилеи:
- 10 лет: розовая свадьба – 1 пара
- 20 лет: фарфоровая свадьба – 1 пара
- 22 года: бронзовая свадьба – 1 пара
- 25 лет: серебряная свадьба – 4 пары
- 30 лет: жемчужная свадьба – 1 пара
- 35 лет: коралловая свадьба – 2 пары
- 40 лет: рубиновая свадьба – 4 пары
- 45 лет: сапфировая свадьба – 1 пара
- 50 лет и более: золотая свадьба – 17 пар
- 55 лет: изумрудная свадьба – 3 пары
- Также 9 пар, проживших в браке более 25 лет.
ЗАГСы также занимались заключением браков, в которых участвовали более пятидесяти пар молодоженов.
Осенью мы вновь открыли загс в Усинске после ремонта. Во время визита лично поздравил первую пару, зарегистрировавшую брак в обновлённом зале.
Благодарю все коллективы загсов нашей Республики за проведение выдающихся церемоний для новобрачных и юбиляров. Это великолепный способ укрепления семейных ценностей!