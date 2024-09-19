"С первым снегом купите 3 литра уксуса": подсказал старичок из деревни — дома спокойно всю зиму

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Ранее мы писали: Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда Дачный дом – это настоящее удовольствие для многих, но, к сожалению, не только для людей, но и для мышей. С наступлением холодов эти мелкие грызуны стремятся найти тепло и комфорт в человеческих жилищах, включая дома, сараи, гаражи и мастерские. Весной владельцы могут обнаружить свою дачу в удручающем состоянии. Последствия нашествия мышей:

Постоянный неприятный запах;

Необходимость проведения генеральной уборки с хлоркой;

Повреждение мебели и продуктов. Однако, как утверждает один житель уральской деревни, существует простой и эффективный метод борьбы с грызунами – использование обычного уксуса. Для этого нужно разлить уксус по банкам и расставить их по всему дому или подвалу. В погребе уксус можно распылить по поверхностям. На один погреб потребуется около 3 литров уксуса. Резкий запах уксуса создает невыносимую среду для мышей, заставляя их искать новое убежище.

Важно помнить, что пары уксуса токсичны для человека, поэтому при обработке необходимо использовать респиратор и защитные очки.

Ключевые моменты:

Метод подходит только для летних дач, где зимой никто не живет;

Обработку уксусом лучше проводить непосредственно перед отъездом;

Вернувшись весной, дом нужно тщательно проветрить.