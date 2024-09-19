"С сегодняшнего дня – запрещено": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз
- 10:05 19 сентября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о новой мере запрета, которая будет действовать для граждан от 60 лет и старше. Исполнять ее начали многие российские банки. И делают они это для того, чтобы защитить пожилых людей от посягательства на их пенсии. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, новые меры начали поступать в отношении пенсионеров от финансовых учреждений. Речь идет о ситуациях, когда пенсионер становится жертвой мошенничества.
«Статистика говорит о том, что чаще всего аферисты выбирают как раз людей старшего возраста, от 60 лет и старше. Делают это они по той причине, что рассчитывают на доверчивость пенсионеров. В качестве мошеннических схем используются самые распространенные и популярные», – отметил Власов.
Например, пенсионеру поступает звонок, где ему сообщают, что его деньги хотят похитить и отправить за рубеж. В таком случае человек сильно пугается и может пойти на любые меры, чтобы остановить перевод. Но мошенники требуют от гражданина самому опередить похитителей и перевести деньги на якобы безопасный счет.
«Пенсионеры стали часто сами приходить в банк, чтобы снять крупную сумму и отправить в итоге мошенникам. И сотрудники банка, если видят подобную ситуацию, стали уточнять у пенсионеров цель перевода. В итоге удается спасти пожилых граждан от потери средств. То есть фактически банки начали запрещать пенсионерам переводить свои деньги злоумышленникам», – добавил эксперт.
Действовать такая мера начинает во многих регионах уже с сегодняшнего дня. И это позволит защитить многих пенсионеров от потери денег.