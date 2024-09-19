Молодой сыктывкарец хотел продемонстрировать силу друзьям и стал фигурантом уголовного дела
- 09:50 19 сентября
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец хотел продемонстрировать свою силу знакомым и стал фигурантом уголовного дела. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, в городскую дежурную часть поступил сигнал от 49-летнего сотрудника медучреждения о повреждении неизвестным лицом шлагбаума, установленного рядом со зданием.
Полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружили, что к нарушению причастен местный житель 2006 года рождения - студент городского техникума. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.
На допросе молодой человек пояснил, что в день инцидента употреблял алкоголь вместе с друзьями. Во время прогулки он решил продемонстрировать свою физическую силу, воздействуя на шлагбаум, в результате чего сломал его крепление. Объяснить причину своего поступка он не смог.
Теперь парню предстоит ответить перед законом. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В настоящий момент нарушитель находится по подписке о невыезде и обязательстве надлежащего поведения. В ведомстве уточнили, что статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до одного года либо арестом на срок до трех месяцев.