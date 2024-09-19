Молодой сыктывкарец хотел продемонстрировать силу друзьям и стал фигурантом уголовного дела

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарец хотел продемонстрировать свою силу знакомым и стал фигурантом уголовного дела. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми. Как следует из материалов дела, в городскую дежурную часть поступил сигнал от 49-летнего сотрудника медучреждения о повреждении неизвестным лицом шлагбаума, установленного рядом со зданием.

Полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружили, что к нарушению причастен местный житель 2006 года рождения - студент городского техникума. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

На допросе молодой человек пояснил, что в день инцидента употреблял алкоголь вместе с друзьями. Во время прогулки он решил продемонстрировать свою физическую силу, воздействуя на шлагбаум, в результате чего сломал его крепление. Объяснить причину своего поступка он не смог.