Как жительница Печоры обокрала местных пенсионерок на полмиллиона рублей

В Печоре 42-летняя местная жительница нашла нелегальную подработку и стала фигура том уголовного дела. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется в материалах дела, еще декабре минувшего 2023 года безработная подсудимая вступила в переписку через мессенджер с членом преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве. В ходе переписки горожанка согласилась исполнять роль курьера для группы. Она посещала указанные "организатором" адреса и забирала деньги у пенсионерок. После этого курьер переводила средства на счет, указанный "организатором", через банкомат, оставляя себе 5 % от украденной суммы. В результате пять пожилых женщин города потеряли суммарно более полумиллиона рублей.