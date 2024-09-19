Как жительница Печоры обокрала местных пенсионерок на полмиллиона рублей
- 08:45 19 сентября
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- Татьяна Зубова
В Печоре 42-летняя местная жительница нашла нелегальную подработку и стала фигура том уголовного дела. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как уточняется в материалах дела, еще декабре минувшего 2023 года безработная подсудимая вступила в переписку через мессенджер с членом преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве. В ходе переписки горожанка согласилась исполнять роль курьера для группы. Она посещала указанные "организатором" адреса и забирала деньги у пенсионерок. После этого курьер переводила средства на счет, указанный "организатором", через банкомат, оставляя себе 5 % от украденной суммы. В результате пять пожилых женщин города потеряли суммарно более полумиллиона рублей.
Вскоре злоумышленницу задержали и предъявили обвинение сразу по двум статьям: мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, а также покушение на мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину. Женщина полностью признала вину и раскрылась в содеянном.
Суд, рассмотрев обстоятельства дела, также признал горожанку виновной и приговорил её к 4, 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В ведомстве добавили, что приговор в законную силу пока не вступил.