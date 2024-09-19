Дождливо, туманно и холодно: погода в Коми 19 сентября

В Республике Коми на 19 сентября приедет похолодание. ДТП информацию подтвердил специалисты регионального ЦГМС.

В целом в этот лень на территории региона будет облачно, но с небольшими прояснениями. Ночью регион "атакуют" грозы, а в ночное и утреннее время может наблюдаться туман. Ветер будет дуть с запада, его скорость не превысит 5-10 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться от +7 до +12 градусов, а в некоторых районах до +2…+7 градусов. Днем тоже довольно прохладно - столбик термометра поднимется лишь до +11…+16°С.