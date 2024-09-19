Дождливо, туманно и холодно: погода в Коми 19 сентября
- 06:30 19 сентября
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- Татьяна Зубова
В Республике Коми на 19 сентября приедет похолодание. ДТП информацию подтвердил специалисты регионального ЦГМС.
В целом в этот лень на территории региона будет облачно, но с небольшими прояснениями. Ночью регион "атакуют" грозы, а в ночное и утреннее время может наблюдаться туман. Ветер будет дуть с запада, его скорость не превысит 5-10 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться от +7 до +12 градусов, а в некоторых районах до +2…+7 градусов. Днем тоже довольно прохладно - столбик термометра поднимется лишь до +11…+16°С.
В Сыктывкаре сегодня также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь пройдет как ночью, так и в дневные часы. Ветер в ночное время будет юго-западным, а днем изменит свое направление на северо-западное, сохраняя при этом скорость 5-10 метров в секунду. Температура в ночное время составит +10…+12 градусов, а днем распогодится и потеплеет до +13…+15 градусов, подытожили специалисты метеорологии.