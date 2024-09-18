В Коми с начала 2024 года удалось сократить преступления с применением IT-технологий на 12%

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В Коми уменьшилось количество ИТ-преступлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Руководитель региона Владимир Уйба провел заседание Координационного совета по правопорядку в Республике Коми, где обсуждались вопросы предотвращения правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий и профилактики преступлений против несовершеннолетних.

Преступления с использованием ИТТ составляют 40% от общего числа, при этом чаще всего жертвами становятся женщины и люди среднего и пожилого возраста. За первые 8 месяцев 2024 года число таких преступлений снизилось на 12,1%.

Правительство Республики Коми продолжит проведение профилактических мероприятий через информационные материалы и акции для населения, уделяя особое внимание раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. Создана единая база данных о детях и семьях в социально опасном положении, проводятся межведомственные мероприятия и социальное патрулирование. Межведомственные социальные консилиумы оказывают помощь семьям в трудной ситуации и регулярно проводят мониторинг случаев жестокого обращения.