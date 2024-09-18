В Коми зарплаты эйчаров выросли на 10 тысяч рублей

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В преддверии дня рекрутера специалисты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько они хотят зарабатывать и какие факты актуальны для рынка рекрутмента. Об этом информирует "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.

Факт 1. Спрос на HR-специалистов в России растёт второй год подряд. За последние месяцы российские работодатели разместили на hh.ru более 65 тысяч вакансий в сфере "Управление персоналом, тренинги". Это на 16% больше, чем осенью 2023 года.

Из всех вакансий 39% приходится на специалистов по подбору персонала – более 25 тысяч объявлений. Спрос на менеджеров по компенсациям вырос на 41%, руководителей отдела персонала - на 36%, директоров по персоналу стали искать на 20% чаще. Меньше всего вырос спрос на бизнес-тренеров – всего на 1%.

В СЗФО бизнесу потребовалось более 8 тысяч таких специалистов, что на 20% больше прошлогодних показателей. В Коми в последние месяцы местные работодатели искали более 100 новых рекрутеров.