В Коми зарплаты эйчаров выросли на 10 тысяч рублей
- 22:45 18 сентября
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- Инесса Богатая
В преддверии дня рекрутера специалисты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько они хотят зарабатывать и какие факты актуальны для рынка рекрутмента.
Об этом информирует "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.
Факт 1. Спрос на HR-специалистов в России растёт второй год подряд. За последние месяцы российские работодатели разместили на hh.ru более 65 тысяч вакансий в сфере "Управление персоналом, тренинги". Это на 16% больше, чем осенью 2023 года.
Из всех вакансий 39% приходится на специалистов по подбору персонала – более 25 тысяч объявлений. Спрос на менеджеров по компенсациям вырос на 41%, руководителей отдела персонала - на 36%, директоров по персоналу стали искать на 20% чаще. Меньше всего вырос спрос на бизнес-тренеров – всего на 1%.
В СЗФО бизнесу потребовалось более 8 тысяч таких специалистов, что на 20% больше прошлогодних показателей. В Коми в последние месяцы местные работодатели искали более 100 новых рекрутеров.
Факт 2. Средняя зарплата в сфере управления персоналом по стране выросла на 12, 8 тысячи рублей, до 65, 7 тысячи рублей. В СЗФО предложенная зарплата для HR-специалистов составляет до 65 тысяч рублей, что на 8, 5 тысячи больше прошлогодних. В Коми рекрутеры могут заработать 55 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем год назад.