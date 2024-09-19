Как обеспечить пышное цветение герани: зола и банановая кожура — советы по подкормке без химии

Фото из архива "Про Города"

Почва в горшке часто истощается, поэтому регулярно вносим натуральные удобрения. Хорошо в этом случае подойдут древесная зола и банановая кожура. Это отличные фосфорно-калийные добавки. Древесная зола

Для того, чтобы подкормить герань, я беру золу, которую получаю от сжигания древесины ольхи. Также подойдет береза и другие растительные отходы. Чтобы правильно подготовить раствор, смешиваем 1 литр воды комнатной температуры и 1 столовую ложку древесной золы. Обязательно тщательно перемешайте, а потом оставьте на 2 часа. После можно поливать герань. Не забывайте, что почва перед этим должна быть сухой, что вы не залили растение.

Банановая кожура

Многие огородники очень любят это прекрасное натуральное сырье для подкормки цветка. Но бывают и жалобы. Иногда после внесения кожуры появляются мошки. Но я с этим не сталкивалась. Если выполнять все верно, то насекомые не страшны.

Например, лучше не вносить измельченную банановую кожуру прямо в почву. Делать это допустимо лишь при пересадке цветов.