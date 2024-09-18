Теперь полный запрет: всех, у кого есть кредитная карта, ждет новое правило

Законодательное ограничение на повышение кредитного лимита без согласия клиента На данный момент банки могут в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитной карты, что порой сбивает клиентов с толку и приводит к увеличению процентных ставок. Чтобы защитить интересы граждан, сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на тайное увеличение кредитного лимита без явного согласия клиентов. Соответствующий законопроект был одобрен Комитетом Госдумы по финансовому рынку для принятия в первом чтении.

Рост задолженности по кредиткам

Сегодня банковскими картами пользуются более 23 миллионов россиян. Большинство из них оформляют займы в банках или заводят кредитные карты. 8,6% населения имеют пять и более займов. Задолженность по кредитным картам продолжает расти: за год она увеличилась почти в 1,5 раза и к концу лета 2024 года достигла почти 5 триллионов рублей. Всплеск спроса на кредитные карты вызван высокой инфляцией и неподъемными ставками по потребительским кредитам.

Проблема одностороннего увеличения лимита

В настоящее время банки могут в одностороннем порядке повышать лимит кредитования на картах. Это происходит, когда клиент исчерпывает средства, предложенные при заключении договора. Сумма лимита чаще всего увеличивается автоматически, иногда банк уведомляет об этом через онлайн-приложения.

Негативные последствия для граждан

"Возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Автор инициативы, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, подчеркивает, что банки фактически навязывают дополнительные кредитные услуги, что недопустимо.

Обращения от граждан

По словам Гибатдинова, многие граждане, особенно пожилые, жаловались на то, что лимит их кредитной карты увеличивался без их ведома. "Банки утверждают, что уведомляют клиентов об увеличении лимита, а если клиент не отказался, то сумма на кредитке растет. Однако многие люди говорят, что не получали таких уведомлений", — отметил Гибатдинов. Особенно это касается тех, кто не пользуется онлайн-приложением банка. Гибатдинов подчеркнул, что даже он сам не всегда читает уведомления, так как часто это рекламный спам.