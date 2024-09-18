Указ уже подписан. Пенсионеров, у которых накоплен стаж 30 лет, ждет сюрприз с 19 сентября

Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который коснется тех граждан, у которых накоплено более 30 лет работы. Таким людям начнут начислять новое вознаграждение за свой труд. А его объем будет зависеть от условий, которые предоставит работодатель. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, новые условия для пенсионеров, у которых накопился богатый багаж стажа, появились на уровне разных регионов. Речь идет о планке в 30 лет, которую минимально должен подтвердить человек документами. На федеральном уровне за такой стаж есть специальные доплаты, но дают их не всем.