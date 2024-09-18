Указ уже подписан. Пенсионеров, у которых накоплен стаж 30 лет, ждет сюрприз с 19 сентября
- 21:30 18 сентября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который коснется тех граждан, у которых накоплено более 30 лет работы. Таким людям начнут начислять новое вознаграждение за свой труд. А его объем будет зависеть от условий, которые предоставит работодатель. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, новые условия для пенсионеров, у которых накопился богатый багаж стажа, появились на уровне разных регионов. Речь идет о планке в 30 лет, которую минимально должен подтвердить человек документами. На федеральном уровне за такой стаж есть специальные доплаты, но дают их не всем.
«Широко известна прибавка к пенсии за сельский стаж, его необходимо накопить как раз в количестве 30 лет. Причем назначают ее далеко не всем отработавшим на селе, а только тем, чья профессия входит в одобренный список. Зато теперь неважно, где живет такой пенсионер: получить 2000 рублей к пенсии можно и после переезда в город», – отметила Киреева.
Но в последнее время, по словам эксперта, стали появляться новые доплаты за стаж от 30 лет. Например, приятный сюрприз для пенсионеров организовали многие работодатели в разных частях нашей страны. Предприятия подписывают соответствующий указ, по которому деньги выделяются к юбилею действующего или уже бывшего, но почетного сотрудника.
Такая выплата полагается, если человеку исполнилось 60 или 70 лет. Если он отработал на предприятии как минимум 30 лет, то начислят 6 тысяч рублей единовременно, а если стаж составляет от 20 до 30 лет, то размер выплаты составит 5 тысяч. И многих подобный приятный сюрприз ждет уже с 19 сентября.