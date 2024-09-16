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В Коми за неделю госавтоинспекторы остановили более 60 нетрезвых водителей

В Коми за неделю госавтоинспекторы остановили более 60 нетрезвых водителейФото из архива

В течение последней недели сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 63 водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Коми.

Таким образом, согласно информации ведомства, против пяти человек возбуждены уголовные дела по статье, касающейся управления транспортным средством в пьяном виде при наличии предыдущих административных наказаний или судимости.

Только за выходные дни полиция задержала 26 водителей, либо находившихся под воздействием алкоголя, либо отказавшихся пройти медицинскую проверку. Большинство нарушений зафиксировано в Сыктывкаре, Ухте и Печоре.

За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено административное наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.

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