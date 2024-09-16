В Коми за неделю госавтоинспекторы остановили более 60 нетрезвых водителей
- 20:45 16 сентября
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- Инесса Богатая
В течение последней недели сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 63 водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Коми.
Таким образом, согласно информации ведомства, против пяти человек возбуждены уголовные дела по статье, касающейся управления транспортным средством в пьяном виде при наличии предыдущих административных наказаний или судимости.
Только за выходные дни полиция задержала 26 водителей, либо находившихся под воздействием алкоголя, либо отказавшихся пройти медицинскую проверку. Большинство нарушений зафиксировано в Сыктывкаре, Ухте и Печоре.
За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено административное наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.