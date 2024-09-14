Пожарный из Коми занял третье место среди сотрудников Авиалесохраны и лесных служб России

Лесной пожарный из Республики Коми, Валерий Романов, вновь убедительно продемонстрировал высочайший уровень своего профессионального мастерства, подтвердив его на федеральном уровне. Об этом сообщает администрация главы региона.

Эта неделя стала знаменательной для более чем десятка лучших представителей Авиалесохраны и лесных служб России и Белоруссии, которые собрались в Подмосковье, чтобы побороться за звание самых умелых и подготовленных специалистов в своей области. Конкурс был насыщен различными испытаниями, направленными на проверку их физической выносливости, умения ориентироваться в сложных условиях лесной местности и владения различными ручными инструментами, используемыми в борьбе с лесными пожарами.