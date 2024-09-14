Пожарный из Коми занял третье место среди сотрудников Авиалесохраны и лесных служб России
- 21:45 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
Лесной пожарный из Республики Коми, Валерий Романов, вновь убедительно продемонстрировал высочайший уровень своего профессионального мастерства, подтвердив его на федеральном уровне. Об этом сообщает администрация главы региона.
Эта неделя стала знаменательной для более чем десятка лучших представителей Авиалесохраны и лесных служб России и Белоруссии, которые собрались в Подмосковье, чтобы побороться за звание самых умелых и подготовленных специалистов в своей области. Конкурс был насыщен различными испытаниями, направленными на проверку их физической выносливости, умения ориентироваться в сложных условиях лесной местности и владения различными ручными инструментами, используемыми в борьбе с лесными пожарами.
От участников требовалось не только отличная физическая форма, но и высокий уровень техники выполнения задач — от переключения насосов и распильных работ до преодоления специальных полос препятствий и выполнения сложных манёвров на пересечённой местности. Каждое испытание было призвано выявить наиболее подготовленных и технически грамотных пожарных.
По результатам всех испытаний, Валерий Романов, работающий в качестве инструктора ППК в составе Сыктывкарского авиаотделения Коми лесопожарного центра, заслуженно завоевал почётное третье место. Этот успех ещё раз подтвердил его высококлассные профессиональные навыки и готовность эффективно противостоять лесным пожарам в любых условиях.