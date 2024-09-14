В Коми сохраняется тепло и южный ветер

В части северных районов Коми пройдут дожди. По утрам жителей региона всё ещё встречает туман. О погоде сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.

15 сентября 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. В этот день поднимется юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Утром и ночью в регионе будет туманно. А вот в дневные часы местами пройдёт небольшой дождь.