В Коми сохраняется тепло и южный ветер
- 22:45 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
В части северных районов Коми пройдут дожди. По утрам жителей региона всё ещё встречает туман. О погоде сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.
15 сентября 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. В этот день поднимется юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Утром и ночью в регионе будет туманно. А вот в дневные часы местами пройдёт небольшой дождь.
Температура воздуха ночью может опустится до +9…+14 градусов, что немного прохладнее, чем в субботу. Днём воздух прогреется до +20…+25°С. На крайнем северо-востоке это значение может быть +16…+21°С.
В Сыктывкаре 15 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Дождя не будет. Температура поднимется до +23…+25°C, ночью опустится до +11…+13 градусов. Будет несильный южный ветер. В Инте, Печоре и Усинске пройдёт слабый дождь. В Ухте в этот день ожидается переменная облачность, южный ветер и отсутствие осадков. Воркутинцы будут наблюдать на столбике термометра отметку в +17...+19 градусов.