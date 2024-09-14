В Сыктывкаре идёт активное строительство инфекционной больницы

Фото со страницы Владимира Уйбы

Владимир Уйба поделился ходом строительства Республиканской инфекционной больницы. Уже готово более 50 процентов здания. Сейчас в Сыктывкаре строится новый корпус инфекционной больницы, что является одним из ключевых проектов в сфере здравоохранения региона. Цель – обеспечить пациентам доступ к современному медицинскому обслуживанию в новом и технологически оснащенном здании, что повысит качество медпомощи для жителей столицы Коми и гостей региона.

В рамках первого этапа, осуществляемого по контракту с ООО «ТетрастройКоми», готовность объекта составляет более 55%. На строительной площадке задействованы 86 работников и 7 единиц техники. Министерство строительства Коми информирует, что все работы идут по плану, и отставаний нет.

В настоящее время бригады занимаются установкой системы вентиляции, монтажом специализированного медицинского оборудования, кладкой наружных стен и монтажом внутреннего водопровода и системы отопления. Одновременно проводятся электромонтажные работы, кладка внутренних стен, установка ливневой канализации и лифтового оборудования. Снаружи специалисты работают над облицовкой фасада и установкой окон. Также активно ведутся работы на кровле.