На ремонт дороги Керки – Дутово потратят более одного миллиарда рублей
- 01:00 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
До 2026 года планируется восстановить 84,2 километра автодороги Керки – Дутово. Об этом сообщает глава Коми Владимир Уйба.
В соответствии с договоренностями с ПАО «Газпром», в период с 2024 по 2026 годы будет проведен ремонт участков трассы Керки – Дутово, которая соединена с магистралью Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар. Общая длина планируемых ремонтных работ составит 84,2 километра.
До конца текущего года планируется привести в нормативное состояние 11,9 километров дороги, что потребует вложений в размере 213,5 млн рублей. В настоящее время завершаются работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, и начинается укладка нового.
В 2025 году ремонт охватит 26,4 километра, а в 2026 году – еще 45,9 километра. Общий размер финансирования проекта составит 1,4 миллиарда рублей. Реализация этого проекта существенно улучшит транспортную доступность в регионе, сократит время в пути, повысит безопасность на дорогах и обеспечит комфортные условия для водителей.