На ремонт дороги Керки – Дутово потратят более одного миллиарда рублей

Фото со страницы Владимира Уйбы

До 2026 года планируется восстановить 84,2 километра автодороги Керки – Дутово. Об этом сообщает глава Коми Владимир Уйба. В соответствии с договоренностями с ПАО «Газпром», в период с 2024 по 2026 годы будет проведен ремонт участков трассы Керки – Дутово, которая соединена с магистралью Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар. Общая длина планируемых ремонтных работ составит 84,2 километра.

До конца текущего года планируется привести в нормативное состояние 11,9 километров дороги, что потребует вложений в размере 213,5 млн рублей. В настоящее время завершаются работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, и начинается укладка нового.