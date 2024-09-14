В Коми водитель Mitsubishi L200 после ДТП попал в больницу с тяжёлыми травмами
- 16:45 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Усинске водитель иномарки при повороте на перекрёстке не уступил дорогу другому авто. В результате мужчину увезли в больницу с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает УГИБДД региона.
13 сентября 2024 года около 13:46 в Усинске произошло серьезное ДТП. Водитель 1986 года рождения управлял Mitsubishi L200 и двигался по Возейской улице со стороны улицы Мира. На перекрёстке с улицей Приполярной мужчина начал поворачивать налево на зелёный сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу Opel Astra, который ехал прямо по Возейской улице. В результате автомобили столкнулись.
Водитель «Опеля» 1991 года рождения получил ушибленную рану головы и лица. В момент ДТП он не был пристёгнут. Госпитализация ему не потребовалась.
А вот водителя Mitsubishi увезли в больницу с ушибом мозга легкой степени, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом левой теменной области и субарахноидальным кровоизлиянием. За рулём усинец с 2010 года.