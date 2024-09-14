В Коми водитель Mitsubishi L200 после ДТП попал в больницу с тяжёлыми травмами

В Усинске водитель иномарки при повороте на перекрёстке не уступил дорогу другому авто. В результате мужчину увезли в больницу с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает УГИБДД региона.

13 сентября 2024 года около 13:46 в Усинске произошло серьезное ДТП. Водитель 1986 года рождения управлял Mitsubishi L200 и двигался по Возейской улице со стороны улицы Мира. На перекрёстке с улицей Приполярной мужчина начал поворачивать налево на зелёный сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу Opel Astra, который ехал прямо по Возейской улице. В результате автомобили столкнулись.