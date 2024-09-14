В Коми пожарные тушили загоревшийся комбайн
- 09:50 14 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Из-за неисправного электрооборудования в Коми сгорел частный дом и бесхозное здание. Всего в этот день произошло 4 пожара. Об этом сообщает МЧС региона.
12 сентября 2024 года в Сысольском районе загорелся комбайн. 6 огнеборцев и 2 единицы техники потушили возгорание на площади в 6 квадратных метров в селе Визинга. Причиной пожара стало самовозгорание веществ и материалов.
Из-за нарушений пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов 12 сентября пожар произошёл в Ижемском районе. Вспыхнул сарай на Центральной улице в деревне Усть-Ижма. Пострадавших нет.
В этот же день в Сыктывкаре загорелся частный жилой дом на улице Мичурина. Никто не пострадал. 13 огнеборцев ликвидировали горение площадью 5 квадратных метров. Причиной возникновение огня стало неисправное электрооборудование.
По это же причине 13 сентября произошло возгорание в бесхозном здании в Печоре. 13 огнеборцев и 5 единиц техники ликвидировали горение на улице Островского площадью 324 квадратных метра.