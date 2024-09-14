В Коми пожарные тушили загоревшийся комбайн

Из-за неисправного электрооборудования в Коми сгорел частный дом и бесхозное здание. Всего в этот день произошло 4 пожара. Об этом сообщает МЧС региона.

12 сентября 2024 года в Сысольском районе загорелся комбайн. 6 огнеборцев и 2 единицы техники потушили возгорание на площади в 6 квадратных метров в селе Визинга. Причиной пожара стало самовозгорание веществ и материалов.