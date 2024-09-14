В Коми дорожает бензин
- 08:45 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Коми дорожает бензин, а дизельное топливо остаётся стабильным в своей цене. Об этом сообщает Комистат.
За неделю с 3 по 9 сентября 2024 года в Коми подорожал бензин, изменения варьируют от 0,53 до 1,41 процента. Больше всего выросла цена марки АИ-92. В среднем по региону сейчас литр этого бензина стоит 50 рублей 54 копейки.
При этом неизменной с августа месяца остаётся стоимость дизельного топлива. В Коми цена меняется в зависимости от местоположения, но средняя стоимость остаётся стабильной – 66 рублей 88 копеек за литр.
Актуальные цены на нефтепродукты в разных городах региона:
Сыктывкар
марки АИ-92 - 49,57 рублей за литр
марки АИ-95 - 57,87 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 75,18 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр
Ухта
марки АИ-92 - 50,11 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,98 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 75,48 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,78 рублей за литр
Воркута
марки АИ-92 - 53,48 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр