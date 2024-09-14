В Коми дорожает бензин, а дизельное топливо остаётся стабильным в своей цене. Об этом сообщает Комистат.

За неделю с 3 по 9 сентября 2024 года в Коми подорожал бензин, изменения варьируют от 0,53 до 1,41 процента. Больше всего выросла цена марки АИ-92. В среднем по региону сейчас литр этого бензина стоит 50 рублей 54 копейки.