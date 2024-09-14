В Коми пройдут грозы
- 06:30 14 сентября
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми пройдут грозы. Жителей отдельных районов ждёт туманная ночь и утро. Прогноз сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.
14 сентября 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. В этот день будет переменный ветер 1-5 метров в секунду. В утренние и ночные часы некоторые районы региона накроет туман. Температура воздуха ночью может опустится до +10…+15 градусов, на крайнем северо-востоке это значение может быть +6…+11°С. Днём потеплеет до +21...+26 °С, на северо-востоке это значение будет +16…+21 градус. Местами в Республике пройдёт кратковременный дождь, пройдут грозы.
В Сыктывкаре в этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Температура будет +23…+25°C, ночью +12…+14 градусов. Поднимется юго-западный ветер 1-5 метров в секунду. В Печоре, Усинске, Вуктыле и Троицко-Печорске днём пройдёт гроза. Там же ожидается кратковременный дождь.