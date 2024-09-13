Сыктывкрская жара побила рекорд 1932 года

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Республику Коми охватывает волна очень теплого воздуха. Как сообщает Коми ЦГМС, этот теплый воздух достиг нашего региона с юга России по краям обширного антициклона. В результате в северных частях республики температура поднимается до +22С, а на юге — до +26С.

В Сыктывкаре ежедневно фиксируются новые температурные максимумы. К примеру, сегодня, 13 сентября, к полудню столбик термометра достиг +25С, превысив прежний максимум на 2 градуса, удерживавшийся с 1932 года. И несмотря на сентябрь, в Сыктывкаре продолжается жара, более характерная для июля.

Как сообщили в Коми ЦГМС, до абсолютного температурного рекорда в республике не хватает всего одного градуса: 1 сентября 1957 года зафиксировали +27, 5С.

Специалисты отмечают, что сегодня побить рекорд не удастся из-за начавшейся облачности, однако шанс остается завтра, поскольку самый теплый период приходится на 13-14 сентября.