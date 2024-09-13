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Сыктывкрская жара побила рекорд 1932 года

Сыктывкрская жара побила рекорд 1932 годаФото из архива

Республику Коми охватывает волна очень теплого воздуха. Как сообщает Коми ЦГМС, этот теплый воздух достиг нашего региона с юга России по краям обширного антициклона.

В результате в северных частях республики температура поднимается до +22С, а на юге — до +26С.

В Сыктывкаре ежедневно фиксируются новые температурные максимумы. К примеру, сегодня, 13 сентября, к полудню столбик термометра достиг +25С, превысив прежний максимум на 2 градуса, удерживавшийся с 1932 года. И несмотря на сентябрь, в Сыктывкаре продолжается жара, более характерная для июля.

Как сообщили в Коми ЦГМС, до абсолютного температурного рекорда в республике не хватает всего одного градуса: 1 сентября 1957 года зафиксировали +27, 5С.

Специалисты отмечают, что сегодня побить рекорд не удастся из-за начавшейся облачности, однако шанс остается завтра, поскольку самый теплый период приходится на 13-14 сентября.

Тем не менее, уже на следующей неделе с приходом западных ветров наступит похолодание. Северный циклон приведет к снижению температур.

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