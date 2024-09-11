В Коми обслуживающий персонал зарабатывает почти в три раза больше учителей
- 16:30 11 сентября
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- Инесса Богатая
Специалисты портала hh.ru подвели итоги за последний месяц на рынке труда и выявили, что наибольший прирост доходов в Коми зафиксирован в области науки и образования. Об этом сообщает издание "Комиинформ".
По данным на начало осени 2024 года, заработная плата в образовательной сфере Коми увеличилась на 72% по сравнению с прошлым годом и составила 35 тыс. рублей. Таким образом, сфера науки и образования продемонстрировала наибольший рост доходов в регионе, хотя и не является лидером по уровню дохода. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Коми за год поднялась на 22% до 54 тыс. рублей. В целом по России динамика роста зарплат несколько выше: +39%, с уровнем дохода около 69, 4 тыс. рублей.
Заметный рост дохода также наблюдается в сфере обслуживания (+69%) до 92 тыс. рублей, в автосервисах (+50%) до 77 тыс., у медицинских работников и фармацевтов (+42%) до 60 тыс., а также у специалистов в туризме и общепите (+37%) до 44 тыс.
В то же время, отрицательный рост зарплат в Коми наблюдается у финансистов (-2%) до 37 тыс. рублей, ИТ-специалистов (-3%) до 49 тыс., работников в добыче сырья (-4%) до 109 тыс., а также у местных сельскохозяйственных работников (-11%) до 102 тыс. рублей.