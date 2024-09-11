В Коми обслуживающий персонал зарабатывает почти в три раза больше учителей

Специалисты портала hh.ru подвели итоги за последний месяц на рынке труда и выявили, что наибольший прирост доходов в Коми зафиксирован в области науки и образования. Об этом сообщает издание "Комиинформ".

По данным на начало осени 2024 года, заработная плата в образовательной сфере Коми увеличилась на 72% по сравнению с прошлым годом и составила 35 тыс. рублей. Таким образом, сфера науки и образования продемонстрировала наибольший рост доходов в регионе, хотя и не является лидером по уровню дохода. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Коми за год поднялась на 22% до 54 тыс. рублей. В целом по России динамика роста зарплат несколько выше: +39%, с уровнем дохода около 69, 4 тыс. рублей.