От этих 4 желаний нужно избавиться после 50 — и вторая половина жизни пройдет спокойно и счастливо: мудрость от Лао-Цзы

Фото из архива "Про Города"

Забудьте о них навсегда После 50 многие люди начинают задаваться вопросом: «А на что я трачу свою жизнь?» Оказывается, целые годы могут уходить на желания, не приносящие счастья и спокойствия, а лишь разрушающие внутреннюю гармонию.

Древнекитайский мыслитель Лао-Цзы назвал 4 желания, от которых человеку лучше вовсе отказаться во второй половине своей жизни.

Желание мести. До уровня обидчика опускаться не стоит, ведь кто сеет зло, тот его получит обратно. Жажда мести не дает ничего хорошего тому, кто носит ее в сердце — она только разъедает его.

Желание покупать и владеть. «Богат тот, кто доволен своим нынешним положением, именно в этот момент он начинает радоваться жизни по-настоящему. А другие в своем желании иметь как можно больше вещей будут крутиться, как белки в колесе, до полного опустошения», — предупреждал Лао-Цзы. Не стоит гнаться за вещами, ведь самый драгоценный ресурс — это время, и вернуть его невозможно.

Желание все успеть. Нужно наслаждаться каждым мгновением жизни. Философ призывал брать пример с природы: она никуда не спешит, но всегда все успевает.